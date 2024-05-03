ضبط سيدة في بني سويف بتهمة النصب على مواطنين

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من (10 أشخاص ، محددين) بتضررهم من (مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تفى بذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.