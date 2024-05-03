رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط سيدة في بني سويف بتهمة النصب على مواطنين

كتب:

محمد بركات
01:22 م | الجمعة 03 مايو 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من (10 أشخاص ، محددين) بتضررهم من (مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تفى بذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 32 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

«الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

مجلس الدولة يلزم «التجارة الداخلية» بسداد قيمة أرض مخصصة للإصلاح الزراعي

«الداخلية» تنفي مزاعم الإخوان حول انتهاكات في سجن القناطر: مغلق ولا يوجد به نزلاء

وزير الداخلية يهنئ حسن شحاتة وعمال مصر بعيدهم

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: خالص التهاني لقداستكم
بقلم محمد بركات