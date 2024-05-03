ضبط سيدة في بني سويف بتهمة النصب على مواطنين
كتب:
محمد بركات
01:22 م | الجمعة 03 مايو 2024
الداخلية
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من (10 أشخاص ، محددين) بتضررهم من (مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تفى بذلك .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.