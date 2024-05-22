«المالية»: زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، في الموازنة الجديدة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية، لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مضيفا «نجحنا بالفعل في تكوين احتياطيات تبلغ 115 مليار جنيه، ونتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، ونعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 30 % إلى 50 % لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين».

مزايا التأمين الصحي

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في دعم التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.

أشار إلى حرصه على تنمية الوعي بمزايا التأمين الصحي الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة، بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل «نعمل على دفع المسار التنفيذي للتأمين، وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية».

مظلة التأمين الصحي الشامل

أضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة في توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أي عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر، معربةً عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من 90% من أهالى المحافظة.

أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا «ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بوصفه أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال في إرساء دعائم التنمية البشرية».