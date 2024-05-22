«الداخلية»: ضبط قضايا تجارة فى العملة الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية نجاح جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا تجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، خلال 24 ساعة، وبقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مشيرة إلى مواصلة الضربات الأمنية لجرائم التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.