الأمن العام: ضبط عدد من قضايا المخدرات.. وتنفيذ أحكام قضائية في حملات أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 302 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 328 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 121,248 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 39,800 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 13,170 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 2,330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,290 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,021 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 955 جراما، و436 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهما، وذلك على النحو التالي:

4 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و55 فرد محلي، و209 طلقات مختلفة الأعيرة، و5 «خزينة متنوعة».

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و234 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 58 ألفا و389 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

158 حكم جناية، و18 ألفا و833 حكم حبس جزئي، و3237 حكم حبس مستأنف، و28 ألفا و257 حكم غرامة، و7 آلاف و904 مخالفات.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين، ارتكبوا 6 وقائع سرقة ماكينات الري.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة

ضبط 12 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط 236 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 20 ألفا و846 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين

فحص 55 سائق سيارة على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.