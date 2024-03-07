تكبيل 2610 سيارة مخالفة في حملة مرورية على الطريق الدائري الأوسطي
كتب:
محمد بركات
12:21 م | الخميس 07 مارس 2024
صورة أرشيفية
نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي ومدينة الشروق بالقاهرة، لضبط كل المخالفات.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 17 رخصة بدون قيادة – سحب 8 رخص للسير عكس الإتجاه – سحب عدد 455 رخصة متنوعة - تكبيل عدد 2610 سيارة للإنتظار فى الممنوع - تحرير عدد 1520 مخالفة متنوعة - حجز عدد 8 سيارات ، 10 دراجات نارية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.