ضبط عشرات «التكاتك» في حملة مرورية بالمنوفية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت اشراف اللواء حازم سامي مدير الأمن، للبدء في سحب مركبات «التوك توك» من شوارع المحافظة، إذ شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، وضبط حالات عكس الاتجاه بشارع الجلاء البحري.

حملة مرورية في شوارع محافظة المنوفية

وباشرت الحملة التي أشرف عليها العميد محمد عدلي مدير الادارة العامة لمرور المنوفية، والعقيد تامر الأقصري وكيل إدارة مرور المنوفية، برئاسة المقدم وليد شلبي رئيس مباحث المرور جهودها للتوسع في ضبط وسحب المركبات بأحياء مدينة شبين الكوم، ومنها حى شرق وحى غرب المدينة، إذ استهدفت الحملات المواقف العشوائية التي اتخذها أصحاب مركبات «التوك توك» للتجمع من خلالها.

ضبط عشرات التكاتك

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط العشرات من المركبات بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية بالمخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.