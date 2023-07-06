ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط ‏103342 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 103342 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

35365 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

154 مخالفة السير بدون تراخيص.

2 مخالفة موقف عشوائى.

17 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.