مدبولي يهنئ رئيس الوزراء الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح؛ لتهنئته بتوليه منصب رئيس وزراء الكويت بعد صدور مرسوم أميري له بتشكيل حكومة جديدة.

وعبر رئيس الوزراء، خلال المكالمة الهاتفية، عن أطيب تهانيه للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح على نيل ثقة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتكليفه بتشكيل الحكومة كرئيس لوزراء دولة الكويت الشقيقة، كما أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

علاقات وطيدة بين مصر والكويت

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة، التي تمتد لتشمل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين وأواصر الإخاء بين شعبي مصر والكويت الشقيقين.

وعبر رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار العمل مع شقيقه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، لدفع علاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.