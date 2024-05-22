القصة الكاملة لاعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين.. وخبراء يعلقون: خطوة تاريخية

أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، اعترافهم بدولة فلسطين، رفضًا لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ ليعد ذلك الإعلان الذي سيتحقق رسميا في 28 مايو الجاري إنصافًا لفلسطين وشعبها، فيما تعتزم كلا من سلوفينيا ومالطا على الاعتراف في وقت لاحق.

موقف إسبانيا من دعم القضية الفلسطينية

ومن جانبه، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بإقامة دولة فلسطين، مؤكدًا اتفاقه مع رئيس الوزراء الفلسطيني على دعم قرارات السلطة الفلسطينية، كما قال إن نتنياهو يعرّض حل الدولتين في الشرق الأوسط لمخاطر عديدة.

وقال سانشيز إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز السلام في المنطقة، ولفت إلى أن بلاده ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم، بحسب «القاهرة الإخبارية».

تعليق النرويج على الاعتراف بدولة فلسطين

في الوقت ذاته، أعلن يوناس جار ستوره، رئيس الوزراء النرويجي، اليوم الأربعاء، اعتراف النرويج تعترف بالدولة الفلسطينية رسميًا، بدءًا من 28 مايو الجاري، مضيفا: «على الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية»، بحسب وكالة «رويترز».

وأشار رئيس الوزراء النرويجي، إلى أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيًا ومستمدة من السلطة الفلسطينية، مضيفًا أن الاعتراف بدولة فلسطينية يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا.

اعتراف أيرلندا بالدولة الفلسطينية

وبدوره قال رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس، إن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كخطوة سياسية أساسية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة، خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد هاريس أن شعب فلسطين يستحق مستقبلًا مليئًا بالأمل والسلام، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون المساواة، مشددا على أنه من المهم عدم تفسير قرارنا بشكل خاطئ على أنه عمل عدائي تجاه إسرائيل.

واتخذت أيرلندا خطوات سريعة للاعتراف بفلسطين، بعد ما أكد وزير خارجيتها أن الإعلان سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتعترف تسع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وهم بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.

دول في الطريق

واعترفت مالطا، إلى جانب دول أوروبا الشرقية مثل بلغاريا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا، بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم منذ عام 198، وأعلن رئيس وزرائها روبرت أبيلا، بعد اجتماعه مع قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا في 22 مارس لمناقشة آخر التطورات في غزة والشرق الأوسط، الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين، في ظل دعم مالطا إلى حل الدولتين لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

كما أعرب رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب أيضا عن تفاؤله بإمكانية بذل المزيد لتعزيز الدعم السياسي لفلسطين في الأمم المتحدة، معربا عن اعتقاده أنه خلال أسابيع قليلة، قد تشهد الاعتراف بدولة فلسطين.

تعليق الخبراء على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

وتعقيبا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال زيد الأيوبي، الباحث بالشأن الفلسطيني لـ«الوطن» إنها خطوة مهمة وتاريخية ترتبط بأهمية إنصاف القيم الإنسانية والوقوف بجانب الشعوب المظلومة، ومن المتوقع أن يشجع ذلك دولًا أوروبية أخرى للاعتراف، مضيفا أن كل ذلك يأتي في سياق دعم معنوي للشعب الفلسطيني وللضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي واجه صفعة قوية بشأن موقفه لنسيان القضية الفلسطينية.

وشكر الأيوبي، الدول الثلاث التي يرى أنها تقف بجانب تضحيات الشعب الفلسطيني، وتقدم دعما معنويا بدلا من الصمت، مشيرا إلى أن الأراضي الفلسطينية مازالت مُحتلة ويجب على العالم التكاتف لحل مشكلته وإعطاء حقه في دولة مستقلة.

وفي سياق متصل، قال جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اعتراف 3 دول يشير إلى مزيد من اعتراف الدول الأوروبية بأحقية إقامة دولة فلسطينية بجانب المفاوضات السياسية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.