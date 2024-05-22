دحلان: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين إنصاف تاريخي لشعبنا

رحب القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا بشأن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، مدونا عبر حسابه الرسمي بمنصة التدوينات القصيرة «إكس» تفاصيل أهمية ذلك القرار.

دحلان: الاعتراف بدولة فلسطين يعد إنصافا تاريخيا

وكتب «دحلان»: «بعميق الامتنان نرحب بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، في خطوة كبرى نأمل أن تنضم إليها كل دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم التي لم تفعل ذلك بعد».

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «هذا الاعتراف المفصلي يعد إنصافا تاريخيا يعتز به شعبنا اعتزازا كبيرا، ويعتبره خطوة أساسية على طريق الحرية والتخلص من هذا الاحتلال العسكري الإسرائيلي الجاثم على أرضنا ومقدساتنا ومواردنا الوطنية».

واختتم «دحلان» منشوره: «إن شعبنا لن ينسى هذه اللحظة التاريخية، ولن ينسى وقفات شعوب وحكومات إسبانيا والنرويج وإيرلندا، وعلينا جميعا العمل بلا كلل أو ملل؛ ليعم الاعتراف بدولتنا دولة مستقلة العالم أجمع».