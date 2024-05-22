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مدبولي يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية ويتمنى فوز الأهلي في مباراته المقبلة

كتب:

أسماء زايد
02:12 م | الأربعاء 22 مايو 2024
اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل.

وعبّر مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مؤكّدا أن كل ما تحرزه أنديتنا من بطولات وكذا المنتخب الوطني من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية، متمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية. 

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