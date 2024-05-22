الكشف على 600 حالة وإجراء 25 عملية في قافلة مجانية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نجاح أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري ومديرية الصحة بمطروح.

وأكد محافظ مطروح، اليوم، جهود القافلة وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية منها توقيع الكشف على 600 حالة في واحة سيوة والكشف على 350 حالة رمد مع إجراء 25 عملية جراحة رمد.

تخصصات القافلة الطبية

واستمع محافظ مطروح خلال تفقده لأعمال القافلة لعدد من المواطنين الذين ترددوا على القافلة، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وضمت عددا من التخصصات المتكاملة منها تخصص العظام، وأمراض الباطنة، وتخصص الأطفال، والجلدية، والأنف، والأذن والحنجرة، والتي بدأت أعمالها اليوم على مدار عدة ساعات في العيادات الخارجية.

العلاج بالمجان

وتابع محافظ مطروح غرفة الصيدلة وتوافر الأدوية من خلال القافلة المجانية، مع استكمال أعمالها غدا بقافلة رمد متكاملة، وسيتم صرف العلاج مجانا، كما سيتم إجراء العمليات الخاصة بقافلة الرمد خلال فترة القافلة.