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«إكسترا نيوز»: التحالف الوطني ينظم قافلة طبية في مستشفى مطروح العام

كتب:

منار مجدي
11:50 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
مراسلة إكسترا نيوز

مراسلة إكسترا نيوز

قالت ميرنا عادل، مراسلة إكسترا نيوز، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ينظم قافلة طبية بالمستشفى العام بمحافظة مرسى مطروح، موضحة أن القافلة تضم عدد كبير من التخصصات الطبية المهمة التي يحتاجها أهالي محافظة مرسى مطروح.

تخصصات القافلة الطبية بالمستشفى العام

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه التخصصات الطبية تشمل الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء، الولادة والبطني، والعظام، لافتة إلى أن المواطنين توافدوا على مختلف العيادات في تمام الساعة 9:30 صباحا.

إدارة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحرص على تقديم احتياجات المواطنين

وأشارت إلى أن هذه التخصصات التي تشملها القافلة تمثل أهم التخصصات التي تلقى إقبالاً واهتمام كل سكان المحافظة، مؤكدة أن إدارة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحرص على تقديم هذه القوافل التي تشمل التخصصات التي تلمس احتياجات المواطنين.

 

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