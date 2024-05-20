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«التضامن» تنظم قافلة طبية للكشف عن العاملين في الوزارة

كتب:

كريم روماني
01:34 م | الإثنين 20 مايو 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، قافلة طبية، للكشف عن العاملين بالوزارة، لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في ضوء الاهتمام بالاستثمار في البشر، وبما يساعد على تحسين الأداء.

تطوير بيئة العمل الداخلية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن الوزارة تستهدف تطوير بيئة العمل الداخلية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. 

فتح ملفات طبية للعاملين

وتنطلق القافلة على مدى يومين، حيث تضمنت عددا من الفرق الطبية المتخصصة التي فتحت ملفات طبية للعاملين، وإجراء عدد من الفحوصات الطبية للعاملين من قياسات السكر والضغط وتحاليل الدم وقياسات الدهون والكتلة، متضمنة نشر التوعية بين العاملين حول مرض السكر وضغط الدم والقلب وفتح ملفات طبية للعاملين للمتابعة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.