وفد ألماني يزور مستشفى العريش العام للاطمئنان على حالة مصابي غزة

استقبل اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد منصور مدير عام المستشفى، اليوم الأربعاء، وفدا ألمانيا رفيع المستوى خلال زيارته إلى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

ويضم الوفد كلا من عضو برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، جوزيف نيومان، ورئيس منظمة المساعدات الألمانية الشهيرة وشريك التعاون الرئيسي بوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية فريدنسدورف إنترناشيونال، بيرجيت شتيفتر، والدكتورة فداء السبيتي، مساعدة باحث في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا، محمد أبو دهب، مدير الإنشاءات الحكومية في ولاية شمال الراين وستفاليا.

زيارة مستشفى العريش العام

وجاءت زيارة الوفد إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر لمدة 4 أيام من أجل تنسيق إجراءات الدعم الألمانية للعلاج الطبي للأطفال المصابين من غزة.

لقاء الطاقم الطبي بمستشفى العريش العام

وخلال زيارة الوفد لمستشفى العريش العام تفقد عدد من أقسام المستشفى، بجانب لقاء الطاقم الطبي الذي يقوم بعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين من غزة ومناقشة خيارات التعاون والدعم.

واستمع الوفد إلى شرح من الطاقم الطبي في مستشفي العريش العام حول الجهود المصرية في استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والإصابات التي أصيبوا بها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها والجهود المبذولة.