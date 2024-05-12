حملات نظافة مكبرة لرفع كفاءة وتطوير شاطئ العريش

شن قسم الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، حملة نظافة مكبرة على ألسنة البحر والكورنيش، لرفع كفاءة المنطقة وتزيينها استعدادا لاستقبال المصطافين، وشملت الأعمال إزالة الرمال المتراكمة وترميم الكورنيش والبلدورات الموجودة، بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة جديدة على الشارع الرئيسي للطريق الساحلي.

حملات نظافة مكبرة على طول الشاطئ

وكشف مجلس مدينة العريش، أن الحملة بدأت من أمام غرناطة، ووصلت إلى منطقة حبيبة، وجارٍ العمل على طول الساحل، وصولا إلى المساعيد غرب العريش.

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تلقى عدة شكاوى من أهالي منطقة الساحل بشأن تراكم الرمال والقمامة، وتم تزويد تلك المناطق بصناديق إضافية للقمامة، وفتح الطرق الفرعية بين الشاليهات، ليتكمن سكان المنطقة من نقل القمامة ووضعها في الأماكن المخصصة.

مراقبة منطقة الشاطئ بشكل دائم

وقال إنه تم التأكيد على أصحاب المقاهي بضرورة الاهتمام بنظافة الساحل طوال العام، مؤكدا وجود حملات مراقبة من إدارة الأزمات والمتابعة بالمجلس.

وأضاف أن العريش شهدت عدة إنجازات هذا العام، أهمها رصف وتشييد شارع البحر بطول 15 كيلومترا، وعمل بلدورات ودهانات موحدة للمباني بمنظر جمالي رائع لجذب السياحة.