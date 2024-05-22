حجازي يبحث مع مدير التعليم في البنك الدولي تعزيز المنظومة قبل الجامعية

بحث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور لويس بنفينيستي، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي، تعزيز أوجه التعاون في إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد في لندن، اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء، ثمّن حجازي الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم بدءا من عام 2018، كما استعرض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وتشمل برامج الطفولة المبكرة، والقيادة المدرسية، ووثيقة معايير المعلمين، وتدريب معلمي مرحلة رياض الأطفال.

الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني

وعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير منظومة التقويم الشامل في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، والتي تتضمن بنوك أسئلة لسحب صور متكافئة، والامتحانات والتصحيح الإلكتروني، واختبار الطلاب باستخدام التابلت، مؤكدًا أن نظام التقويم يقيس قدرة الطالب على الفهم العميق، والمستويات العليا في التفكير، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، ما يؤدي لنواتج تعلم حقيقية.

وأضاف أن الوزارة استحدثت إدارة الدعم والتواصل في الهيكل التنظيمي الجديد لها، لتكون مسئولة عن التوعية ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور في عملية التطوير، معربا عن تقديره لدعم البنك الدولي للوزارة في هذا الإطار، ما انعكس على تحقيق نتائج جيدة وملموسة لهذا الجهد.

تحسين مهارات القراءة

وأكد الوزير العمل لصالح الطلاب، وتحقيق مستقبل أفضل لهم، موضحا أن الوزارة تركز بشكل كبير على تحسين مهارات القراءة والكتابة لهم في الصفوف الدراسية الأولى، باعتبارها من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب في المراحل المبكرة، ما تتعاون فيه الوزارة مع البنك الدولي.

وشدد على أن المعلم حجر الزاوية في عملية التطوير، مشيرا إلى التعاون مع البنك الدولي في التنمية المهنية للمعلمين ووثيقة معايير المعلم (CPD)، بالإضافة لاتباع منهجية تدريب المدربين (TOT)، وتنفيذ التدريب على رأس العمل من خلال وحدات التدريب.

آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد

وأضاف أن الدولة المصرية بات لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة في اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، بالإضافة للقدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل، حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.

واستعرض الوزير آليات اختيار المعلمين، موضحًا أن الإعلان عن مسابقة المعلمين الجدد يجري على مستوى كل مديرية وفقا لاحتياجاتها، فيما يمر التعيين يمر بـ3 مراحل، بدءًا من اجتياز المتقدمين لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مكونات، وهي التخصص، والتربوي، والـICT، والثقافة العامة، واللغة، مرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية، لتأهيلهم إلى مرحلة اجتياز التدريبات النهائية.

مبادرة رئاسية لتدريب 1000 مدير مدرسة

وعن المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، قال حجازي إن الوزارة دربت الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى؛ ليصبحوا مديري مدارس، مع تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمتابعة والتقييم لأدائهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تجري وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.

ومن جهته، أشاد الدكتور لويس بنفينيستي، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولى، بجهود حجازي في تطوير وإصلاح التعليم، خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، مؤكدًا الأثر الإيجابي لهذه المرحلة المهمة، كما ثمن جهود وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدا أنها على المسار الصحيح، وشدد على حرص البنك الدولي على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.