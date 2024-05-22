«مسلم»: نتنياهو تجاوز كل الأعراف الدولية وقوانين الحروب في عدوانه على غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز كل الأعراف الدولية وقوانين الحروب في حربه على غزة، والعالم كشف محاولاته والدليل تصويت 143 دولة لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.

مسلم: الداخل الإسرائيلي يحمل «نتنياهو» مسؤولية عدم التوصل إلى صفقة

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «غزة إلى أين؟»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الداخل الإسرائيلي يحمل «نتنياهو» مسؤولية عدم التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين لأنه يكابر ويعلم أنه في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب سيحاكم، وبالتالي يراهن على مد أجل الحرب لأقصى فترة، كما أنه لم يحقق أهدافه في الحرب المعلنة التي تحدث عنها منذ 7 أكتوبر سواء إعادة الرهائن أو قتل قادة حماس ولم يعد يصدقه أحد بعد أن امتدت الحرب 8 أشهر فيما زعم أنها لن تستغرق أسابيع.

مسلم: الشائعات عن مصر لو كانت صدرت من مسؤول رسمي لردت عليه مصر رسميا

وأكد أن محاولات التشويه التي تصدرها بعض وسائل الإعلام الغربية بحق الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، لو كانت صدرت من مسؤول بشكل رسمي لردت عليها مصر رسميا بمواقف وتصريحات تستطيع أن تسكته بأفعال وشواهد، لكن فكرة التسريب وأن مصادر تحدثت مع بعض الوسائل الإعلامية فلا يعدو كونه مجرد شائعات، موضحًا: «هذا الكلام لم يعد ينطلي على الشعوب أو القادة وهذه أكاذيب الكل يعلم أنها أكاذيب ولو لم تكن كذلك فليخرج مسؤول يصرح بشكل رسمي عن مثل هذه الفرية».