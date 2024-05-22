محمد الباز: مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز، أنّ هدف مصر من المفاوضات التي تمت خلال الشهور الماضية هو وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في غزة والتخفيف عن الشعب الفلسطيني ثم الوصول إلى حل لهذه القضية بالثوابت المصرية وهو حل الدولتين.

مصر تمتلك الحقيقة والخبرة الكافية لإدراة التفاوض

وأضاف ردًا على مروجي الأكاذيب بشأن موقف مصر تجاه وقف إطلاق النار في غزة: «تم اللجوء إلى مصر من الأساس لكي تكون وسيطا محايدا ونزيها في هذه المفاوضات؛ وذلك لأن الدولة المصرية تمتلك الحقيقة والخبرة الكافية لإدارة هذا التفاوض كما أنها تملك أوراقا وإمكانيات تجعلها ضامنة لتنفيذ أي اتفاق».

ولفت إلى أنّ الثقة التي تحظى بها مصر هي التي جعلت هؤلاء يطلبون تدخلها في حل الأزمة؛ فالقاهرة لم تعرض أنّ تكون شريكا في التفاوض بل طُلب منها ذلك.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية دينا زهرة: «هل مصر كانت وسيطا محايدا ونزيها فقط في المفاوضات أم كانت شريكا كاملا؟»، مجيبًا أنّ هذا مدعوم بأنّ مصر صاحبة الرؤية الشاملة لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أنّ هذه الرؤية تم بلورتها أكثر من مرة وعُرضت على الأطراف، والشريك الكامل هو من قدم الرؤية الكاملة لحل هذه الأزمة.

إدارة مصر للمفاوضات كانت احترافية

وأردف أنّ إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية بمعنى أنها كانت تضع كل الحقائق بأمانة أمام كل الأطراف على مائدة التفاوض، والقاهرة تحملت ما لا يتحمله بشر في إدارة المفاوضات، وبذلت جهدًا كبيرًا واستمعت إلى كل الأطراف المعنية؛ فالهدف الذي أعلنته مصر منذ البداية هو الوصول إلى حل لهذه الأزمة فهي ليست جزءا من التعطيل.