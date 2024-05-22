مدبولي يعتمد تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، والإجراءات المُنظمة لها.

وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد، منها:

- قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم.

- قواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص.

- قواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم.

- قواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة.

- تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

جاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.