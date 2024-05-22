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الحكومة: تخصيص أراض بالمدن الجديدة لإقامة أنشطة سكنية وترفيهة وتجارية

كتب:

أسماء زايد
03:32 م | الأربعاء 22 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 189 بتاريخ 1 أبريل 2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لـ34 شركة، وذلك بمدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد.

جاء القرار لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.

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