«التعليم» توجه بتنفيذ مسابقة المراكز الصيفية للطلاب مع بدء الإجارة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بالإعلان عن بدء تنفيذ مسابقة «المراكز الصيفية» لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية 2024، وفتح المراكز من 1 يونيو إلى بدء العام الدراسي الجديد بالمديريات لاستقبال الطلاب الراغبين في ممارسة النشاط الصيفي للتربية الفنية من جميع المراحل التعليمية وتنفيذ مسابقتي:-

مسابقتي المراكز الصيفية

- مسابقة التعبير والتصميم الفني.

- مسابقة الاشغال الفنية والتعبير المجسم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحكيم الأولى للإدارات والمديريات وتصفية الأعمال وارسال صور 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني و10 أعمال في مسابقة الأشغال الفنية من كل محافظة عن طريق تحميل صور اجمالي الأعمال المشاركة بعدد 20 عمل من كل محافظة + فيديو للمعرض الختامي للمركز بالمديرية في كل ملف باسم المحافظة على قناة Teams المعدة بقناة الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية بالوزارة من قبل الموجه العام.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك بناء على سياسة التعليم الحالية التي تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، وتزامناً مع ختام امتحانات صفوف النقل لجميع الصفوف الدراسية والشهادة الإعدادية المقرر أن تنتهي غدا الخميس 23 مايو 2024 وفقاً للجداول والمواعيد المعتمدة من المديريات التعليمية.