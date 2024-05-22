«التعليم» تحدد توزيع درجات امتحان العلوم الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان العلوم الشهادة الإعدادية 2024، الذي أداه طلاب الصف الثالث اليوم بمحافظة الجيزة، وفقاً لجدول امتحانات نهاية العام الدراسي المعلن والمعتمد من المحافظ.

توزيع درجات امتحان العلوم الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان العلوم الشهادة الإعدادية 2024، مشيرة إلى أنها تتضمن 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 5 درجات، وتكون الدرجة الكلية للامتحان 20 درجة، وتكون درجة النجاح في مادة العلوم من 10 درجات.

مواصفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024:-

- توزع الأسئلة على نواتج المادة، وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية « المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان»