النائب عصام خليل يرد على أكاذيب CNN: مصر لم تتوان لحظة عن دورها الرائد في المفاوضات

ندّد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بمحاولات بعض الأطراف الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفها بأنها أكاذيب تروجها قناة CNN الأمريكية.

مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات

وقال «خليل» في بيان، إن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، واقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي رأس زاوية المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة.

وشدد على أن مصر لعبت دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في القطاع بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور؛ وذلك نظرا لخبرتها وقدرتها وحرفيتها المعهودة في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة والحساسة.

وقف إطلاق النار

وانتقد «خليل» بشدة القنوات المدفوعة والمسيسة ومنها CNN وغيرها من أشكال الإعلام المضلل لقيامها بنشر أخبار كاذبة حول الوساطة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار تأتي برعاية من القناة والأطراف المتحكمة فيها.

وتحدى رئيس حزب المصريين الأحرار قناة CNN صاحبة التاريخ المعروف بالتلون والتزييف بأن تنسب ما نشرته إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، مؤكدا أن هذه الأخبار مبنية على ادعاءات من مصادر مجهولة أو مقصودة ومدفوعة الأجر.

ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.

وأكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتعتبر القضية الفلسطينية امتدادا للأمن القومي المصري.