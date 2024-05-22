عضو بـ«النواب»: الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محاولات الإعلام الإسرائيلي لنشر الأكاذيب التي تتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية، الأمر الذي يعكس حالة التخبط التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي بسبب الضغوط الدولية التي تحاصرهم منذ ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر.

الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضح وثابت

وفي بيان صحفي، قال محسب، إن الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضح وثابت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، فكانت مصر أول من أعلن رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، كما وقفت بقوة ضد تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع إلى سيناء المصرية، باعتباره مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى أرض بلا شعب، ومن ثم تتمكن إسرائيل من تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول صرف العالم عن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم الحرب التي تم ارتكابها داخل قطاع غزة، وهو القرار الذي أصاب إسرائيل بحالة من التخبط، مشيرا إلى أن ذلك أظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت بالإعلان عن خطوات فعلية داخل الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في تهديد واضح لأعضاء المحكمة ومحاولة للتأثير على قراراتها.

دفاع الولايات المتحدة عن الانتهاكات الإسرائيلية جعلها شريكة فيها

وأكد النائب أيمن محسب، أن دفاع الولايات المتحدة عن الانتهاكات الإسرائيلية جعلها شريكة في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العُزل في القطاع، مشيار إلى أن الجرائم الإٍسرائيلية لا ترتكب إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بالانحياز للقضية الفلسطينية بإعلان تنفيذ حل الدولتين وفقا للمقررات الأممية.