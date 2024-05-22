احذر الإصابة بحساسية الشمس أثناء الموجة الحارة.. 6 طرق للوقاية منها

مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء مصر، يتعرض كثير من الأشخاص إلى الإصابة بحساسية الشمس، والتي تُعرف بأنها رد فعل عالي الحساسية من الجسم، نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحادة، وتحديداً الأشعة فوق البنفسجية، ما يؤدي إلى الإصابة بحروق الشمس، وفقًا لما ذكره موقع «healthline».

أعراض الإصابة بحساسية الشمس

يقول الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية، إنه في حالة الإصابة بحساسية الشمس تظهر بعض الأعراض على جسم الإنسان، على رأسها طفح جلدي أحمر وحكة خاصة في الأماكن المعرضة للشمس كالوجه والرقبة والرأس من الخلف، متابعًا بأن حساسية الشمس قد تحدث نتيجة تناول دواء معين يجعل البشر أكثر تحسسًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

وأضاف شلبي، خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك بعض الأمراض الجلدية تتفاقم مع حساسية الشمس، كالصدفية والتهاب الجلد الدهني والتهاب الجلد الفطري، لذا ينبغي مع الشعور بالتهابات جلدية مزعجة و غير زيارة طبيب متخصص في تشخيص اضطرابات الجلد لتحديد العلاج المناسب.

طرق الوقاية من حساسية الشمس

يُمكنك وقاية نفسك من الإصابة بحساسية الشمس، من خلال اتباع مجموعة من النصائح، كالتالي: