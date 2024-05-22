حزب المؤتمر: أكاذيب CNN تسعى للتقليل من دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

استنكر الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

دعم القضية الفلسطينية

أكد «غنيم» لـ«الوطن»، أن هذه المحاولات الفاشلة لن ولم تثني الدولة المصرية عن المضى قدما نحو دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها لوقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع المستمر على مدار الشهور الأخيرة في خطوة الغرض منها إبادة الشعب الفلسطيني تصفية القضية.

الوساطة المصرية

أشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر تحملت الكثير من الاكاذيب والشائعات منها اتهامها بغلق المعبر وعدم السماح بمرور المساعدات رغم عدم إغلاقها المعبر ولو لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة، ومؤخرا مزاعم CNN بشأن الوساطة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة.

وتابع: «كيف لوكالة إعلامية دولية أن تلقي اتهامات تخص دولة كبيرة مثل مصر عبر قولها مصادر مطلعة؟ من هذه المصادر المطلعة؟ وما الهدف من تشويه الدور المصري في حل الأزمة؟»، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم ومساندة الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية.