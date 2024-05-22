15 من الأهلي و8 من الزمالك.. مفاجآت حسام حسن في قائمة منتخب مصر.. عاجل

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم 23 لاعبا من الأهلي والزمالك للتواجد في معسكر الفراعنة يونيو المقبل، وذلك بعد تحديد أسمائهم ضمن قائمة المنتخب الوطني الأولية، لمباراتي بوركينا فاسو 6 يونيو وغينيا بيساو 10 يونيو بتصفيات كأس العالم 2026.

وعلم «الوطن سبورت» أن حسام حسن اختار 8 نجوم من الزمالك في قائمة منتخب مصر الأولية بمعسكر يونيو المقبل، وشهدت الأسماء وجود ثنائي حراسة المرمى في القلعة البيضاء مع «العميد» وهما محمد عواد ومحمد صبحي، فيما جرى استبعاد أحمد حمدي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إذ كان في حسابات مدرب الفراعنة قبل الإصابة بإياب نهائي الكونفدرالية.

فيما علم «الوطن سبورت» أن حسام حسن اختار 15 لاعبا من الأهلي في قائمة منتخب مصر الأولية بمعسكر يونيو المقبل، وشهدت الأسماء ثنائي ينضم لأول مرة مع «العميد» وهما عمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر، نظرا لظهورهما بشكل قوي في الفترة الأخيرة.

وتشمل قائمة منتخب مصر الأولية من النادي الأهلي كل من: «أحمد عبد القادر – عمر كمال عبد الواحد - محمود عبد المنعم كهربا- محمد مجدي أفشة، حسين الشحات – محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير – محمد الشناوي».