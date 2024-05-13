لميس الحديدي لـ حسام حسن: «دورك تبحث عن لاعبين للمنتخب مش تقول مش لاقي»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي ذكر فيها أنه لا يوجد لاعب في الدوري يصلح للانضمام للمنتخب وأنه لا يكفي 3 أيام فقط لتجهيز اللاعبين في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو، وطلبه هو ضم اللاعبين قبلها بـ5 أيام فقط.

كيروش استطاع تطعيم الدوري بعدد من اللاعبين

وقالت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON: «أنا شايفة إن المدير الفني يجب أن يكون دوره كشاف زي كيروش ما عمل عرف يطلع 3 أو 4 لاعبين منهم مرموش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وأعطى فرصة لإمام عاشور وفتوح ولكن كيروش كمدير فني قدر يكون عينه على الدوري وهنا وهناك واستطاع تطعيم الدوري المصري بعدد من اللاعبين».

دور المدير الفني اكتشاف اللاعبين

وتابعت: «فكرة أن ما فيش لاعب في الدوري المصري يصلح للمنتخب هذا هو دور المدير الفني، الذي يجب أن يبحث في صفوف الناشئين ويخرج ناس ويدربها ويعلمها هذا هو القائد وهو دور المدير الفني للمنتخب المصري».