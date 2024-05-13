عاجل.. حسام حسن يعلن إصابة نجم المنتخب قبل مباراتي تصفيات أفريقيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن إصابة عمر مرموش، لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك قبل مواجهتي الفراعنة المقبلتين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر خلال الأيام المقبلة، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب من تصفيات كأس العالم 2026، حيث تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وقال حسام حسن خلال جلسة مع الصحفيين بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم: «مرموش مصاب في صابع اليد، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب، تواصل معه ومع إدارة ناديه واللاعب قرر إجراء عملية بعد آخر مباراة له مع فريقه في الدوري الألماني».

وأضاف: «طالبنا ناديه بتأجيل إجراء العملية لعمر مرموش 10 أيام، وأرسلنا فاكس بذلك لناديه، لكنهم رفضوا هذا الأمر، وكذلك اللاعب، بحجة أنه تم الحجز لإجراء الجراحة ولا سبيل لإلغائها».