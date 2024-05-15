عاجل.. استبعاد 9 نجوم من معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم بقرار حسام حسن

كشف مصدر داخل الجهاز الفني بمنتخب مصر عن استقرار حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على استبعاد 9 لاعبين من معسكر الفراعنة المقبل الخاص بمباراتي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، المقرر لها 6 يونيو المقبل، وغينيا بيساو 10 من الشهر ذاته، بمنافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الإطاحة بـ9 لاعبين من معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك 9 لاعبين خرجوا من حسابات حسام حسن في معسكر منتخب مصر المقرر له يونيو المقبل، لخوض مواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

الأسماء المستبعدة من قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو

وتضم قائمة النجوم المستبعدين من منتخب مصر، بقرار حسام حسن، كلا من: «محمد الشامي، ومحمد شكري، وأحمد عاطف، وأسامة جلال، ومحمد النني، ومحمد مجدي أفشة ومصطفى شلبي، ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان».

محمد صلاح يظهر مع حسام حسن في معسكر منتخب مصر المقبل

وتقرر أن يشهد معسكر المنتخب الوطني المقبل عودة محمد صلاح لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل بعد تأكيد أشرف صبحي، وزير الرياضة، على هذا الأمر ليكون لاعب الريدز أحد الداعمين لكتيبة المنتخب الوطني في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويخوض منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 6 يونيو بعد تقديم المباراة 24 ساعة بقرار من الاتحاد الإفريقي، فيما يقام لقاء غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.