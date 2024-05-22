أعلن المركز القومي للتدريب، التابع لهيئة الإسعاف المصرية الحاصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية، وجمعية الإصابات الدولية الأمريكية، وشهادة الأيزو iso 21001:2018، انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لإصابات الملاعب وإسعافاتها الأولية، بالتعاون مع مجموعة أندية وادي دجلة الرياضية.

تأهيل وتدريب 1500 لاعب وإداري

تشمل المرحلة الأولى من المشروع التدريبي، تأهيل وتدريب 1500 من لاعبي وإداري الفرق الرياضية بأندية وادي دجلة، للتعامل مع إصابات الملاعب، وحالات التوقف المفاجئ لعضلة القلب لدى الرياضيين، وحالات الاختناق الناتجة عن ارتخاء عضلة اللسان «المصطلح الدارج بلع اللسان»، عبر سيناريوهات عملية بأرضية الملعب.

ويجري فيها تدريب الفرق الرياضية على تكوين خلية أزمة بأرضية الملعب، بحيث يتولى جزء من الفريق تأمين محيط المصاب، وعزله عن الجمهور، بالتوازي مع تدخل الفريق الطبي بمساعدة باقي أعضاء الفريق في إسعاف اللاعب المصاب.

كما يشمل التدريب شق عملي على محاكيات زكية «مانيكانات تفاعلية»، تتضمن مستشعرات لقياس دقة أداء المتدرب، كما يتناول التدريب، أهم القوانين التي أقرتها الاتحادات الدولية لعدد من الرياضات، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لآليه تتدخل الفرق الطبية والإسعافية، في حالات إصابات اللاعبين أثناء المبارايات.

زيادة الوعي لدى الأندية الرياضية

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف المصرية وعلى مدار العقد المنصرم، شاركت في تأمين كل البطولات الرياضية الدولية والإقليمية التي استضافتها مصر، تمكنت الهيئة خلالها من استيفاء كل الاشتراطات الصارمة للاتحادات الدولية الخاصة بتأمين اللاعبين إسعافيا وطبيا، مضيفا أن ذلك المشروع التدريبي الضخم هو نتاج لزيادة الوعي لدى الأندية الرياضية، بأهمية مجابهة إصابات الملاعب بشكل فاعل وعملي.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، أن التدريب يجري على يد نخبة من أطباء المركز القومي للتدريب، التابع لهيئة الإسعاف المصرية والمعتمدين كمدربين دوليين، بالإضافة إلى اشتراك عدد من أفراد الفرق الإسعافية، الحاصلين على الزمالة المصرية في ذلك المشروع التدريبي الضخم.