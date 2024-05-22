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مستشار الأمن القومي الأمريكي: حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل ومستقبلا كريما للشعب الفلسطيني

كتب:

أحمد العانوسي
08:46 م | الأربعاء 22 مايو 2024
جيك سوليفان

جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنهم ناقشوا في إسرائيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وما يجب فعله لتقليل الخسائر البشرية في قطاع غزة، منوهًا إلى أنه سيقيم ما تقوم به إسرائيل خلال عملياتها الجارية في رفح الفلسطينية.

أشار في مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل ومستقبلا كريما للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن حل الدولتين يكون فقط عبر المفاوضات المباشرة.

وأكد أن بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل طريقة لحل مشكلة الدولة الفلسطينية.

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