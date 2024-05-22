ضياء رشوان: الادعاءات الموجهة ضد مصر ترد عليها الحقائق وتحركات القيادة السياسية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الإدعاءات الموجهة ضد الدولة المصرية، ترد عليها الحقائق، سواء ما تقوم بها القيادة السياسية بتحركاتها، أو الدبلوماسية المصرية، أو البيانات الإعلامية التي تظهرها الهيئة في الرد على الأكاذيب.

رفض مصر لمحاولات التشكيك في دورها بالوساطة

أضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرد الذي أرسل اليوم إلى الـ«CNN»، يحمل الأطراف المعنية التي تروج الأكاذيب حول موقف مصر، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة، وحرب الإبادة بقطاع غزة، وقتل آلاف الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم، والتدمير الشامل للقطاع.

ولفت إلى أن الرد أشار بشكل واضح، إلى أن مواصلة محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر، قد يدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.

وواصل: «مصر طوال الوقت تمارس واجبها، ولا تفعله وهي تنظر إلى من يكذبها ويكذب موقفها، وهي تمارس هذا الدور منذ ثلاث أرباع قرن، ولن تتخلى عنه في لحظة ما، لأنه يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ويمس الأمن القومي العربي، ومن المرفوض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريًا».