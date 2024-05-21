ضياء رشوان: مصر ليست صانعة حروب لكنها قادرة على أي حرب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر وإسرائيل الدولتان الأكثر حروبا في المنطقة إحصائيا، ولم تحدث دولة انعطافة كبرى في اتجاه السلام قبل مصر، وفي حقيقة الأمر مصر ليست صانعة حروب لكنها قادرة على أي حرب، وهناك فارق بين القدرة على الحرب والسعي للحرب.

الكثيرون يحاولون الضغط لاستفزاز القيادة المصرية

وأضاف رشوان، خلال لقاء ببرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر تطيل في بالها حتى الآن لأن الأمر لا يتعلق بخناقة في حارة، والكثيرون يحاولون الضغط لاستفزاز القيادة المصرية.

العلاقة مع إسرائيل بها اتصالات مباشرة وغير مباشرة

وتابع الكاتب الصحفي، أن العلاقة مع إسرائيل بها اتصالات مباشرة بحكم وجود اتفاقية سلام، واتصالات غير مباشرة مع أطراف دولية كبرى؛ أبرزها الولايات المتحدة، ومصر شيئا فشيئا تحذر، وعندما تحذر كثيرا ليس معناه أنك لا تستطيع أن تطبق ما تحذره، لكن معناه أنك تطيل بالك لأن ما تحذر منه إذا حدث وقعه سيكون خطرا على المنطقة أجمع.