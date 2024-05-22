آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2024 في آخر تحديث مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، 46.84 جنيه للبيع، و46.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير، الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في آخر تحديث بالبنك الأهلي المصري، 46.84 جنيه للبيع، و46.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في آخر تحديث ببنك مصر، 46.78 جنيه للبيع، و46.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في آخر تحديث ببنك الإسكندرية، 46.9 جنيه للبيع، 46.8 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة فسجل في آخر تحديث للبيع 46.85 جنيه، وللشراء 46.75 جنيه.