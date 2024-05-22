سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لسعر الدولار من خلال مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 46.7 جنيه للبيع، و46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 46.7 جنيه للبيع، 46.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة فسجل للبيع 46.70 جنيه، وللشراء 46.00 جنيه.