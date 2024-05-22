«جولد بيليون»: استقرار أسعار الذهب محليا وسط ثبات الدولار في البنوك

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار نسبيا في الأسواق، بسبب ثبات سعر صرف الدولار في البنوك، بالإضافة إلى تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند سعر 3170 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر خلال جلسة أمس نحو 10 جنيهات، ليغلق عند سعر 3165 جنيها للجرام.

وبشكل عام يشهد الطلب على الذهب تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، خاصة الطلب على الاستثمار في الذهب والذي يظهر بوضوح في تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ليصبح الطلب حاليا متركز على المشغولات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجعا خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل عمليات تصحيح طفيفة لسعر الذهب بعد تسجيله قمة تاريخية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة آراء أعضاء البنك في مستقبل أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية.