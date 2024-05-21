آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 -5-2024، حالة من الاستقرار خلال ختام التعاملات المسائية في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل نحو 46.72 جنيه للبيع، و46.58 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 -5-2024، في البنك المركزي بختام التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري، نحو 46.72 جنيه للبيع، و46.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، نحو 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 -5-2024، في بنك مصر بختام التعاملات المسائية 46.70 جنيه للبيع و46.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار اليوم خلال بختام التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 46.70 جنيه للبيع و46.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5- 2024، في بنك الإسكندرية، عند 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الثلاثاء نحو 46.70 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 46.79 جنيه للبيع و46.69 جنيه للشراء.