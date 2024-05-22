هندي يبتكر تكييفا شديد البرودة باستخدام «الطوب» والمروحة.. «اختراع للغلابة»

أيام قليلة على نهاية فصل الربيع وبداية الصيف، التي هلت بشائره مبكرًا مع ارتفاع درجات الحرارة، ويحاول الجميع التغلب عليها بشتى الطرق، لكن هناك رجلا هنديا اخترع شيئا غريبا، مستخدمًا الحجارة، وابتكر وسيلة تبريد رخيصة، وفق ما جاء بموقع dna الهندي.

الرجل الذي يسكن في ولاية راجاستان الهندية، نشر تجربته، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا خلال المقطع الذي نشره، أن كل ما تحتاجه هو 7 قطع من الطوب، ومروحة وطاولة، وفي الفيديو يرتب الرجل الطوب أمام المروحة ويسكب عليها الماء، لينتج هواء باردا مثيرا للإعجاب، ويوفر الراحة من الحرارة الشديدة.

بديل جيد للتكييف

تلك الفكرة قدمها الشاب إلى أولئك الذين لا يستطيعون شراء المكيفات، أو الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع فواتير الكهرباء في الهند، حيث إنها بديل منخفض التكلفة بأقل جهد.

نجاح فكرة الشاب الهندي

الفكرة التي نشرها الشاب، حازت على إشادة المستخدمين، الذين قاموا بتجريبها، وقد وصفه الكثيرون بأنه المنقذ، مسلطين الضوء على التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه، للذين يعانون من الحرارة الشديدة دون الوصول إلى أنظمة التبريد الغالية.