في أشد الأيام الحرارة.. 10 طرق للحفاظ على برودة جسمك أثناء الطقس السيئ

في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ، يحتاج الجسم إلى الشعور بالرطوبة، دون الحاجة إلى تشغيل التكييف بصفة مستمرة، وذلك عبر استخدام بعض الطرق الطبيعية، التي تساعدك في تبريد الجسم قدر الإمكان، للتكيف مع الطقس السيئ والتغلب عليه.

طرق تساعدك في الحفاظ على حرارة جسمك

قدم موقع «insider» بعض الطرق التي تساعدك في الحفاظ على حرارة جسمك، ومحاولة شعوره بالبرودة والتغلب على الطقس السيئ في تلك الأجواء، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض أبرز هذه الطرق والتي يمكن تناولها فيما يلي:

المحاولة قدر الإمكان العمل على ترطيب الجسم، ما يساهم في زيادة برودته واحساسه بالانتعاش في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

الابتعاد عن المشروبات الغازية أو الكحولية لأنها تعمل على امتصاص السوائل من الجسم وتزيد من نسبة جفافه.

العمل على ارتداء الملابس القطنية الخفيفة المصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان.

ارتداء ملابس بالألوان الفاتحة لأنها تمنع امتصاص الجسم للحرارة، وتساعد البشرة على التنفس مما يسمح بتبخر العرق.

يفضل ارتداء الأحذية المفتوحة والتي تسمح بتبخر عرق القدمين.

تنزيل الستائر في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارًا للحفاظ على درجة الحرارة داخل المنزل وابقاءه باردًا.