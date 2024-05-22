«الأرصاد»: استمرار الموجة شديدة الحرارة على القاهرة والسواحل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة على القاهرة والسواحل، إذ نشهد اليوم ارتفاعا جديدا بين درجة ودرجتين مقارنة بالقيم العظمى المسجلة أمس، وذلك على مدن القناة والسواحل الشرقية والغربية والقاهرة ومحافظات شمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير لها أنّ قيم الحرارة العظمي اليوم تتروح بين 39 إلى 40 درجة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا، وأنه بدء من مساء غد الخميس ستنكسر حدة الموجة الشديدة الحرارة، إذ تنخفض الحرارة العظمى 6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكّدت الأرصاد الجوية أنَّه يجب الحرص خلال الخروج من المنزل اليوم وغدا، إذ أنَّ الطقس شديد الحرارة، لذا يجب الحرص على شرب المياه المبردة والسوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 40 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 39 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 37 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 39 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 39 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 39 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 40 الصغرى 22.

السويس: العظمى 39الصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 36 الصغرى 22.

مطروح: العظمى 35 الصغرى 23.

العلمين: العظمى 36 الصغرى 21.