ملخص الحلقات الـ28 من مسلسلات الأطفال.. اختراع روبوت في يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الـ28 من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الـ28 لمسلسل نورة

وأفاد التقرير، بأنّ الحلقة الـ28 لمسلسل نورة شهدت أحداثا مشوقة بدأت بظهورها مع صديقتها جنا التي قالت لها إن يارا تخطط للغدر بها، بعد أن اكتشفت أن نور شقيق نورا يراقبها، وقالت لها أيضًا أنَّ ليلى هي التي ترسل الرسائل لريم.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الـ28

وأضاف التقرير، أنَّ أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الـ28 الجزء الثالث بدأت بحديث كنوز ووالدتها والأستاذ عصام عن أنَّ المنظمة اخترعت روبوت على شكل يحيى وهو ذكي جدا، وخلال الحلقة تظهر البروفيسورة جميلة هي والروبوت وأفراد العصابة وتشرح لهم البروفيسورة أنهم في الأرض المهجورة.

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد

وتابع التقرير، أنَّ أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الـ28، بدأت بظهور زهرة وهي تحدث والدتها عن حزنها الشديد عن عدم قدرتها على التمثيل، فقالت لها والدتها إنَّه يجب على الشخص أن يخطئ حتى يتعلم، فتقوم زهرة بتمثيل الدور أمام والدتها وتنسى مرة أخرى.