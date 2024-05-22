إعصار يضرب أمريكا وسط سقوط قتلى ومصابين (صور)

كشفت السلطات في عدة ولايات أمريكية، عن وقوع إصابات وقتلى بعد حدوث أعاصير شديدة قريبة من مدينة «دي موين» بولاية أيوا بالولايات المتحدة، وسط ذعر من السكان.

مصابون وقتلى

ذكر أليكس دينكلا، من «دورية ولاية أيوا»، بحسب «فوكس نيوز»، أن إعصارا مدمرا ضرب بلدة جرينفيلد بولاية أيوا جنوب غرب «دي موين»، ما أسقط قتلى ومصابين في المنطقة.

إصابة فريق طبي

أوضح أن فريق أحد المستشفيات الأمريكية تعرض للضرر نتيجة للإعصار، لكن حاول قدر المستطاع تقديم الرعاية للأشخاص المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، فيما لم يتم الإعلان بدقة عن أرقام الإصابات والوفيات حتى الآن.

تعليق هيئة الأرصاد

بدورها، علقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية على الأمر، لتوضح أنها أصدرت تحذيرات عدة، لأن ولاية أيوا تقريبا «تحت وضع خطير بشكل خاص».

وكان أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الشهر الماضي، بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما، الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.

واجتاحت عشرات الأعاصير منطقة الغرب الأمريكية، إذ جرى تسوية أحياء بكاملها بالأرض، خاصة في مدينة «أوماها» بولاية نبراسكا في 26 إبريل الماضي.

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