محمود مسلم: عندما يريدون إنقاذ إسرائيل أو أمريكا يلقون التهم على مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّه اعتدنا وأصبح لدينا خبرة فيما يحدث ببعض الصحف والوكالات الكبرى وخاصة الأمريكية والأوروبية من تلاعب باسم الأجهزة لترويج قصص وحكايات لها أهداف سياسية.

أكاذيب كثيرة في تغطية الإعلام الأمريكي لحرب غزة

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّه لم تعد هذه الأماكن الإعلامية ساحات للحرية كما كان البعض يعتقد قديمًا، مشيرًا إلى أن كم الأكاذيب التي ارتكبتها «CNN» الأمريكية في الحرب على غزة كان كبيرًا.

وتابع: «حجم الزيف والكذب كبير، وحجم الجرائم المهنية كان كبيرًا، ولا يمكن أن يُصدق كل ما يصدر عن هذه الصحف خاصة في مسألة شديدة الحساسية لا تخص فقط الشرق الأوسط ولكنها تخص العالم كله، مسألة يتظاهر لها معظم الشباب في دول العالم».

توجد تفاصيل رهيبة في الاتفاقيات

وأكمل: «عندما يريدون إنقاذ إسرائيل أو أمريكا، فيتمّ إلقاء التهم على مصر، مصر تتحمل وتصبر، ولديها الكفاءة في التفاصيل، فهناك تفاصيل رهيبة في الاتفاقيات؛ منها ما يتعلق بالأيام الأولى حول من سيتم تسليمه هل عساكر أم مدنيين؟ كبار سن أم أطفال؟ ومقابلهم كام فلسطيني؟ وكيف سيتم استلامهم وأين؟ وبعد ذلك هل سيسمح للناس المغادرة إلى شمال غزة؟ فالبعض اشترط أن يسمح لكبار السن فقط أو يتم مراجعة الأسماء التي تعود مرة أخرى إلى الشمال، بالإضافة إلى وقف المروحيات أو الآليات العسكرية في ساعات محددة حتى لا ترصد حركة الرهائن».