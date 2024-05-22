«الهباش»: رد فعل إسرائيل على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين متوقع

وصف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، رد فعل إسرائيل بشأن اعتراف بعض الدول بفلسطين بـ«المتوقع»، مشيرا إلى أن العنف الإسرائيلي لم يتوقف أصلا، سواء كان عنفا سياسيا أو على الأرض، وتساءل: «ماذا يمكن أن تفعل إسرائيل بالشعب الفلسطيني أكثر مما تفعل في قطاع غزة؟».

«الهباش»: الشعب الفلسطيني ينهض

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ماذا يمكن أن تفعل إسرئيل أكثر من الاستيطان وسرقة الأرض والأموال واعتقال الناس والحصار المالي؟.. ماذا بقي لإسرائيل مما يمكن أن تمارسه ضد الشعب الفلسطيني على مدى 76 سنة منذ النكبة إلى اليوم والشعب الفلسطيني يعيش ذات المعاناة ونفس الظروف والقهر؟».

وتابع: «أقول للذين كانوا يظنون أن الشعب الفلسطيني اندثر ولن تقوم له قائمة تحت الاحتلال الفلسطيني، ها هو الشعب ينهض- من جديد- ويعيد صياغة روايته الدينية والتاريخية والسياسية، وفقا لمنظومته الثقافية والوطنية ويصبح الآن ملء سمع الدنيا وبصرها».

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الحقائق على الأرض الآن أصبحت أكثر رسوخا لمصلحة الرواية والحق الفلسطيني، وما نراه اليوم من تسارع في الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية وحقوقه، وما شهدناه أمس من قرارات للمحكمة الجنائية الدولية، وما سنشهده خلال المدة المقبلة، يؤكد الحقيقة بأن فلسطين قادمة.