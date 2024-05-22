أحدث ظهور لـ معتزة عبد الصبور نجمة فيلم «ظرف طارق» بعد غياب طويل (صور)

نشرت ياسمين فراج أستاذ الموسيقى والنقد الفني في أكاديمية الفنون، صورًا مع أصدقائها أثناء حضورها ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة.

وظهرت معها في الصور الفنانة، معتزة عبد الصبور، تِلك الفنانة التي اشتهرت بظهورها في عدد من الأفلام في مطلع الألفينيات، وكان من أشهر أعمالها فيلم «ظرف طارق» التي قدمت فيه شخصية نجوى صديقة أحمد حلمي في العمل، وفيلم وش إجرام مع النجم محمد هنيدي، حيث ظهرت في مشهد واحد وهي تقدم دور مذيعة، كما كان لها دورا مميزا في فيلم سنة أولى نصب مع أحمد عز وخالد سليم.

واشتهرت معتزة بنبرة صوت مميزة، ساهمت في شهرتها السريعة، لكنها رغم هذه الشهرة لم تستمر طويلا، وابتعدت عن الأضواء بعد وفاة والدتها نظرًا لتأثرها الشديد برحيلها ودخولها في حالة اكتئاب، وهي أيضًا ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور صاحب العديد من المسرحيات المصرية الشهيرة، من بينها مأساة الحلاج وليلى والمجنون ومسافر ليل.