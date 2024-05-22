أحمد حلمي يتبرع بـ«دبلته» في فيلم عسل أسود لتباع بمزاد خيري في سيدني

أعلن الفنان أحمد حلمي عن تبرعه بـ«الدبلة» التي ظهر بها في فيلم «عسل أسود» لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية، وهي عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن المقرر أن تُباع هذه «الدبلة» في مزاد خيري خلال حفل بمدينة سيدني في أستراليا، حيث سيتم جمع الأموال لصالح الفقراء وذلك يوم السبت 25 من مايو الجاري.

قيمة «الدبلة» تكمن في أنها تحمل علم مصر

في فيديو نشره أحمد حلمي، أكد أن قيمة «الدبلة» تكمن في أنها تحمل علم مصر، معربًا عن أمله في أن تحقق سعرًا عاليًا في المزاد، وسيقوم بالتبرع بهذا المبلغ لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

أعمال أحمد حلمي الخيرية

لا يُعد هذا العمل الخيري الأول الذي يقوم به أحمد حلمي، حيث سبق له أن قدّم ساعة كان قد ارتداها في نفس الفيلم «عسل أسود» للمزاد نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية.