وفاة عم الفنانة معتزة عبد الصبور بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة معتزة عبد الصبور، عن وفاة عمها، مساء اليوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "معتزة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توفى إلى رحمة الله تعالى أخو والدي عمى الكبير المرحوم عصمت عبد الصبور أثر إصابته بالكوفيد 19.. نسألكم الفاتحة لروحة الطيبة.. شكرًا.. اقروا ليه الفاتحة أرجوكم كان إنسان طيب أوي أوي".

يذكر أن معتزة عبد الصبور، تخرجت من قسم الأدب اﻹنجليزي المقارن بالجامعة اﻷمريكية، وحازت درجة الماجستير في نفس التخصص، وشاركت فى البداية كبطلة في معالجة مسرحية عراقية لمسرحية "هاملت" مع المخرج العراقي جواد اﻷسدي على مسرح "الهناجر"، ثم قدمت مسرحيات كوميدية مع فرقة "الحركة" مع خالد الصاوي وخالد صالح، كما أعادت تقديم مسرحيات والدها الشعرية على مسارح الشباب، ثم جذبتها السينما لتؤدي أدوارًا مساعدة، في عدة أفلام منها "أسرار البنات"، و"سنة أولى نصب"، و"عمر 2000"، و"ظرف طارق".