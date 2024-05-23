أستاذ علوم سياسية: تقرير «cnn» محاولة فاشلة لتوريط مصر

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد إعلام يمكن أن يتم وصفه بـ«إعلام محايد»، وهذا المصطلح غير موجود، مشددة على أن هذه الوسائل تعمل لتحقيق أهداف محددة لدولة معينة أو لحكومات أو لصالح المجتمعات.

وأشارت «الشيخ»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن الولايات المتحدة خير نموذج على ذلك، واليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يسيطرون على المال والإعلام، ويعون أدوات هذا الوسائل وتأثيرها.

محاولة توريط مصر لن تتوقف عند «CNN»

وأوضحت أنه علينا ألا نتفاجئ بمثل هذه التقارير والرسائل، والتي هي محاولة لتوريط مصر، وهذه المحاولة لن تتوقف عند «CNN» بل جاءت على لسان بعض المسئولين الإسرائيليين وأيضًا داخل محكمة العدل الدولية على لسان ممثل إسرائيل، والجانب الإسرائيلي يحاول أن يحمل مصر المسئولية وهي محاولة للتهرب من المسئولية.

وأضافت أن تقرير «CNN» محاولة فاشلة لتوريط مصر، والرأي العام الإسرائيلي يرى أن العقبة الرئيسية هو نتنياهو، ويريد تمديد الحرب لحماية وجودة في السلطة، وهناك أصحاب مصالح في إسرائيل وهما نتنياهو واليمين المتطرف.

يذكر أن الشبكة الأمريكية نشرت تقريرًا حاولت فيه تشويه الدور المصري، ووساطة القاهرة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.